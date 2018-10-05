مكويغي.. طبيب يداوي جراح النساء

بعد تخصصه في أمراض النساء والتوليد في فرنسا، وبالرغم من الحرب الدائرة في بلاده، عاد الطبيب دينيس مكويغي إلى مستشفى ليميرا عام 1989 ليعيد إحياء قسم أمراض النساء، عندما اندلعت حرب الكونغو الأولى عام 1996 دُمر المستشفى بالكامل.

ولد دينيس مكويغي الذي فاز بجائزة نوبل للسلام في آذار/مارس 1955 في بوكافو، حين كانت الكونغو مستعمرة بلجيكية، وكان الثالث من بين تسعة أبناء.

بعد دراسته الطب في بوروندي المجاورة عاد إلى بلده للتدرب في مستشفى ليميرا على الهضبة الوسطى في جنوب كيفو.

اكتشف مكويغي مدى آلام النساء اللواتي لا يحصلن على العناية اللازمة ويعانين باستمرار من جروح لا تندب بعد الولادة ما يجعلهن عرضة لسلس البول الدائم.

وفي عام 1999 أسس الطبيب مكويغي مستشفى بانزي الذي صمم ليسمح بتسهيل عملية الولادة على النساء وسرعان ما أصبح المركز عيادة لعلاج ضحايا الاغتصاب مع غرق كيفو في رعب حرب الكونغو الثانية (1998-2003) وجرائم الاغتصاب الجماعي، حيث استخدم الاغتصاب كسلاح في الحرب في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 67.5 مليون نسمة.

ومات العديد من النساء بسبب غياب العناية الطبية.

قال الطبيب موكويغي في 2015 للعاملين في مستشفى بانزي الذي يديره في بوكافو عاصمة إقليم كيفو الجنوبي إن "الإنسان يكف عن أن يكون إنسانا عندما يفقد القدرة على بذل المحبة ومنح الأمل للآخرين".

عمل الطبيب دينيس موكويغي الحائز مناصفة على جائزة نوبل للسلام، بلا كلل ودون استسلام للخوف منذ سنوات طويلة في مداواة ولأم جراح النساء ضحايا الاغتصاب في الحرب المنسية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

ونظرا لنضاله من أجل إعادة الكرامة لنساء كيفو، يعد متحدثا بلسان ملايين المدنيين الذين تهددهم المجموعات المسلحة أو عصابات الإجرام في كيفو الغنية بمعدن الكولتان المستخدم في صناعة بطاريات السيارات والأجهزة الإلكترونية.