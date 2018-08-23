شغلت الأميركيين.. من هي ذات الرداء الأزرق؟

لتحقق سبقا في أولى خطوتها الصحافية خرجت المتدربة الأميركية كاسي سيمون من قاعة المحكمة في مدينة الإسكندرية بفرجينيا راكضة وفي جعبتها خبر إدانة بول مانافورت الرئيس السابق لحملة دونالد ترامب.

هي لم تكن الوحيدة في ماراثون الركض أمام المحكمة التي تحظر وسائل الاتصال، بل سابقها صحافيون آخرون.

ربما لم تكن سيمون أول من نشر الخبر، لكن سنها الصغير ولهفتها لنقله لفت انتباه الأميركيين الذين سألوا: من هي ذات الرداء الأزرق؟

تكهن كثيرون بالاسم حتى حسمت سيمون الأمر بتغريدة قالت فيها:

"نعم، أنا، الصحافية ذات الرداء الأزرق، أركض عقب إصدار الحكم في محاكمة مانافورت".