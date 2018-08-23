شغلت الأميركيين.. من هي ذات الرداء الأزرق؟

لتحقق سبقا في أولى خطوتها الصحافية خرجت المتدربة الأميركية كاسي سيمون من قاعة المحكمة في مدينة الإسكندرية بفرجينيا راكضة وفي جعبتها خبر إدانة بول مانافورت الرئيس السابق لحملة دونالد ترامب.
هي لم تكن الوحيدة في ماراثون الركض أمام المحكمة التي تحظر وسائل الاتصال، بل سابقها صحافيون آخرون.
ربما لم تكن سيمون أول من نشر الخبر، لكن سنها الصغير ولهفتها لنقله لفت انتباه الأميركيين الذين سألوا: من هي ذات الرداء الأزرق؟
تكهن كثيرون بالاسم حتى حسمت سيمون الأمر بتغريدة قالت فيها:
"نعم، أنا، الصحافية ذات الرداء الأزرق، أركض عقب إصدار الحكم في محاكمة مانافورت".
وأُدين مانافورت في ثماني تهم بالاحتيال الضريبي والمصرفي والتقاعس عن الإفصاح عن حسابات مصرفية خارجية، وذلك بعدما قالت هيئة محلفين إنها غير قادرة على التوصل إلى إجماع بشأن 10 تهم أخرى.
تقول هذه المغردة، "الركض كان عقب إصدار الحكم على مانافورت.. (لا يسمح بالهواتف داخل قاعة المحكمة، لذا يتم نقل الأخبر عن طريق الركض السريع)"
وتعمل كاسي صحافية متدربة لقناة NBC News وقناة ABC News، بينما تدرس في كلية كلاين للصحافة.
أحد زملاء سيمون نشر صورة طريفة لها وقد عدلت بالفوتوشوب حيث ظهر على فستانها شعار الأولمبياد، وقال في تغريدة "أبارك لزميلتنا سيمون، المتدربة بقناة ABC News، بعد انتشار صورتها في محاكمة مانافورت، #سر_المرأة_ذات_الرداء_الأزرق"