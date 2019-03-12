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أميركا

بايدن قد يترشح لانتخابات الرئاسة

نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن

نقلت صحيفة ذي هيل الأميركية عن مشرع ديموقرطي رفيع المستوى قوله إن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدين قد يترشح للرئاسة في عام 2020.

وقال بايدن (76 عاما) للمشرع بشكل واضح، "سأحاول"، وأعرب عن أمله في أن يحظى بدعمه، حسب الصحيفة.

وقال المشرع إن بايدن لم يشركه في أي تفاصيل حول متى أو أين يخطط لإعلان ترشحه للرئاسة رسميا.

المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لرجال الإطفاء-واشنطن
المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لرجال الإطفاء-واشنطن

​ويوم الثلاثاء ردد حشد التقاه ببايدن في واشنطن بمناسبة المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لرجال الإطفاء " ترشح جو ترشح". فجاء رد بايدن:

" أقدر تشجيعكم الذي أظهرتموه لي هنا، ادخروه، فقد أحتاجه في غضون أسابيع قليلة. كونوا حذرين فيما ترغبون فيه"، حسب الصحيفة.

غير أن المتحدث باسم بايدن، بيل روسو، نفى فكرة أن نائب الرئيس السابق سيترشح بشكل أكيد وقال "لم يتخذ قرارا نهائيا. لا تغيير."

وإذا ما ترشح بالفعل، فستكون المحاولة الثالثة لبايدن، للوصول إلى البيت الأبيض.

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