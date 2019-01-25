مادورو يريد الذهب.. بريطانيا: كلا

رفض البنك المركزي البريطاني محاولة من نظام الرئيس الفنزويلي المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو لسحب وديعة من الذهب تقدر بـ 1.2 مليار دولار، حسب ما أفادت به وكالة "بلومبيرغ" الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن قرار رفض سحب الوديعة جاء في أعقاب طلب مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، من نظرائهم البريطانيين عزل نظام مادورو عن الأصول التي يملكها في الخارج.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى اعترفت الأربعاء بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأضافت الوكالة أن المسؤولين الأميركيين يسعون في الوقت الراهن لتحويل الأصول المملوكة للحكومة الفنزويلية في الخارج إلى غوايدو.

وأدت الأزمة في فنزويلا إلى انقسام المجتمع الدولي بين دول اعترفت بغوايدو رئيسا لفنزويلا، بينها الولايات المتحدة وأكثر من 10 دول في المنطقة، وأخرى لا تزال تعترف برئاسة مادورو بينها روسيا والصين.

إلا أن مجموعة من الدول التي تعترف بمادورو دعت الجانبين إلى إجراء محادثات، بينها المكسيك التي أعلنت استعدادها لاستضافة هذه المحادثات.