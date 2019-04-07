ذهب لاصطياد وحيد القرن.. التهمته الأسود!

خمسة رجال دخلوا إحدى أكبر الحدائق الوطنية في إفريقيا، وخرجوا ناقصين أحدهم إذ هاجمه فيل والتهمته أسود.

الحادثة وقعت الاثنين الماضي في حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا حيث دخل الأشخاص الذي يشتبه أن هدفهم كان اصطياد وحيد القرن، حسب بيان للحديقة، غير أن فيلا باغت أحدهم.

الفيل قتل الصياد. وقالت الحديقة إن رفاقه "حملوا جثته إلى الطريق كي يجدها المارة في الصباح، ثم هربوا من الحديقة". وألقي القبض على ثلاثة منهم الأربعاء.

واستمرت عملية البحث عن الجثة من الثلاثاء إلى الخميس عندما عثر على ما بقايا منها.

وقالت الحديقة "العلامات التي وجدت تشير إلى أن أسودا التهمت بقايا الصياد ولم تترك سوى جمجمة بشرية وبنطالا".