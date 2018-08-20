'ذو القرنين' يهاجم مسجدا في فرجينيا

قالت شرطة مقاطعة فرفاكس في فرجينيا إن رجلا هدد بقتل أشخاص في مسجد في شمال الولاية وصدم بسيارته سيارات كانت خارج المبنى.

وأفادت شرطة فرفاكس في بيان بأن ذو القرنين خان البالغ من العمر 22 عاما يواجه تسع تهم بعد اعتقاله مساء الأحد في مسجد النور في منطقة سبرينغفيلد القريبة من العاصمة واشنطن.

وتشمل التهم الموجهة إلى خان الخطف والشروع في إصابة ضارة وتخريب الممتلكات.

ونشرت شرطة فرفاكس صورة المتهم.

Springfield man facing nine charges after threats at mosque. #FCPDhttps://t.co/fiZXSECX2K pic.twitter.com/RdE6XdZp6U — Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) August 20, 2018

وتقول الشرطة إن خان هدد بقتل الأشخاص الذين صادفهم في المكان ومنع بعضهم من الدخول إلى المسجد وأجبر آخرين على المغادرة.

وبحسب البيان فإن الرجل صدم سيارات أمام المسجد بما فيها واحدة كان بداخلها راكب.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.