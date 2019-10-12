رأس العين.. تركيا تعلن السيطرة و"قسد" تنفي

نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" السبت ما أعلنته وزارة الدفاع التركية بأن قواتها سيطرت على بلدة رأس العين الحدودية.

وقال مسؤول في "قسد" لفرانس برس إن "رأس العين لا تزال تقاوم، والاشتباكات مستمرة".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراسل لفرانس برس في المكان أن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها دخلت البلدة من دون أن تسيطر عليها، مع استمرار للمعارك داخلها.

وأفاد المرصد بتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة جدا بين الجانبين على محاور داخل البلدة حيث تمكنت القوات التركية والفصائل الموالية لها من التقدم بغطاء جوي وبري مكثف وتسعى للتوغل أكثر داخلها. وأضاف أن قوات "قسد" تحاول جاهدة صد الهجمات.

وتخوض القوات الكردية السبت لليوم الرابع على التوالي معارك عنيفة للحد من تقدم القوات التركية في مناطق سيطرتها في شمال شرق البلاد.

وتمكنت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من السيطرة خلال الليل على 11 قرية حدودية، غالبيتها قرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسعى القوات التركية إلى تطويق وعزل بلدتي رأس العين وتل أبيض الحدوديتين، حيث تدور أشد المعارك بين الطرفين.