التحقيق لعزل ترامب.. مجلس النواب يطلب وثائق من البنتاغون

طلب الرؤساء الديموقراطيون للجان التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، من البنتاغون ومكتب الموازنة في البيت الأبيض تقديم وثائق ذات صلة بقرار ترامب وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ووجه رؤساء اللجان الثلاث رسالة إلى وزير الدفاع، مارك أسبر، ومدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، راسيل فوغ، تطالب بتزويد اللجان بالوثائق اللازمة لمعاينة الأسباب الكامنة وراء قرار البيت الأبيض وقف مساعدة عسكرية بالغة الأهمية لأوكرانيا أقرها الكونغرس من أجل التصدي للعدوان الروسي".

ويسعى رؤساء اللجان النيابية الحصول على معلومات ذات صلة بضغوط قد يكون مارسها ترامب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتزويده بمعلومات من شأنها أن تلحق الضرر بمنافسه المرشّح الديموقراطي جو بايدن، وربطه ذلك بتقديم مساعدة عسكرية لكييف.

وقام عنصر من الاستخبارات بالإبلاغ عن مضمون هذه المخابرة الهاتفية لأنه اعتبر أن ترامب "يطلب تدخل" أوكرانيا ضد بايدن.

وكان البيت الأبيض علق، مطلع الصيف الماضي، مساعدة عسكرية لأوكرانيا بمئات ملايين الدولارات، وبعد أيام من ذلك تحادث ترامب هاتفيا مع الرئيس الأوكراني وتطرق معه إلى موضوع جو بايدن.

وفي النهاية عادت هذه المساعدة العسكرية وأرسلت إلى أوكرانيا في الحادي عشر من سبتمبر الماضي.

ويذكر أن مبلغا ثانيا قرر الكشف عن معلومات مباشرة بحوزته تتعلق بمحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفترضة، الضغط على أوكرانيا لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، وفق ما أفادت به شبكة "أيه بي سي" الإخبارية.

وستكون نتيجة هذا التحقيق حاسمة فيما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.