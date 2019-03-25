وعدت رئيسة حكومة رومانيا فيوريكا دانسيلا الأحد خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، بنقل مقر سفارة بلادها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي يتعارض مع سياسة الاتحاد الأوروبي ويعارضه الرئيس الروماني، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء كلام دانسيلا في كلمة ألقتها في اليوم الأول من أعمال اللوبي الأميركي الموالي لإسرائيل "أيباك".

ويرتدي هذا الموقف أهمية خاصة لأن رومانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقالت دانسيلا في كلمتها "أعلن أمامكم اليوم بسرور، وبعد الانتهاء من الاجراءات الدستورية اللازمة (...) بأنني بصفتي رئيسة للحكومة وباسم الحكومة التي أترأسها، سيتم نقل سفارة رومانيا إلى القدس عاصمة إسرائيل".

ولا بد من موافقة رئيس البلاد في رومانيا كلاوس يوهانيس على هذا القرار ليصبح نافذا. لكن الأخير يعارض هذه الخطوة.

وأصدر الرئيس الروماني بيانا مساء الأحد جاء فيه "إن السيدة دانسيلا بكلامها المتعلق بنقل السفارة إلى القدس برهنت مرة جديدة عن جهلها الكامل في مجال السياسة الخارجية في ما يتعلق بالقرارات المهمة للدولة الرومانية".

وبعد أن اتهم رئيسة الحكومة بـ"التسرع في إصدار مواقف علنية بغياب أي قرار بهذا الشأن" أعلن بأنه لم يتلق بعد التحليل الذي وعدت به الحكومة لتقديم الحجج التي تدعم أو تعارض هذه الخطوة.

وسبق أن اعتبر الرئيس يوهانيس في مواقف سابقة أن نقل السفارة إلى القدس "يمثل انتهاكا للقانون الدولي" وأن على بوخارست الاحتفاظ بـ"موقف متوازن" بشأن الشرق الأوسط.

وأعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز بدروه الأحد افتتاح ممثلية تجارية لبلاده في القدس، معتبرا هذه الخطوة "امتدادا" لسفارة بلاده الموجودة حاليا في تل أبيب إلى القدس "عاصمة إسرائيل".

وقال هيرنانديز أمام المؤتمر السنوي لأيباك إن هذا القرار "سوف يجذب الكثير من الهجمات من أعداء إسرائيل والولايات المتحدة، لكننا سنمضي على هذا الطريق".