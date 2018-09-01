تعيين رئيسة لبعثة الأمم المتحدة في العراق

أعلنت الأمم المتحدة السبت تعيين وزيرة الدفاع الهولندية السابقة جينين هينيس-بلاسخارت رئيسة لبعثتها في العراق، لتخلف السلوفاكي يان كوبيتش الذي تولى المنصب منذ عام 2015.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن بلاسخارت لديها خبرة سياسية ودبلوماسية في مناصب حكومية وبرلمانية رفيعة المستوى تمتد إلى 20 عاما.

وكانت بلاسخارت أول امرأة تتولى منصب وزيرة الدفاع في هولندا بين عامي 2012 و2017. وخلال هذه الفترة، أشرفت على هيئة الأركان المركزية وقيادة الدعم وهيئة المواد الدفاعية والقوات المسلحة الملكية الهولندية الأربعة: الجيش والبحرية والقوات الجوية والشرطة العسكرية وحرس الحدود.

وأشرفت أيضا على الدور الهولندي في العمليات العسكرية في مالي وأفغانستان والعراق، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وشركاء الأمم المتحدة.

وتم إنشاء بعثة الأمم المتحدة عام 2003 بموجب القرار رقم 1500 لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب من الحكومة العراقية، وتم توسيع دوره عام 2007.

وتقدم البعثة المشورة للحكومة، خاصة في ما يتعلق بالحوار السياسي والمصالحة، والمساعدة في الانتخابات، وتسهيل علاقات العراق بجيرانه.