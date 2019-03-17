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رئيسة وزراء نيوزيلندا: سنحمي المساجد

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي

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قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، فجر الأحد، إنها تلقت نسخة من بيان منفذ الاعتداء على مسجدين في مدينة كرايستشيرش قبل تسع دقائق فقط من الهجوم.

ووضحت أن البيان وصل إلى 30 متلقيا، وبعد دقيقتين فقط من تلقيه رفع إلى الهيئة الأمنية البرلمانية، حسب البروتوكول المتبع.

وأكدت مجددا أن الحكومة ستجري مناقشات الأحد حول تغيير قوانين حمل السلاح .

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن المتهم بالقتل موجود في سجن شديد الحماية، وأن الشرطة ستحرس المساجد خلال الصلوات وستكون بالقرب منها في كل الأوقات.

وتحدثت أرديرن عن خدمات ستقدمها حكومتها لمساعدة المدارس أمنيا ونفسيا للطلاب.

وردا على سؤال، قالت إن 10 آلاف دولار ستصرف لأسرة كل ضحية، ويمكنها إنفاق ذلك على نقل الجثمان للدفن خارج نيوزيلندا، لو رغبت الأسرة.

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