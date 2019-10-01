رئيس البرلمان المصري: سنشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية

أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال الثلاثاء، أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية.

وقال عبد العال في مداخلته التي قاطع بها أحد النواب خلال الجلسة الافتتاحية، إن "الشعب قال إنه يد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمأنوا تماما"، مضيفا "لا نملك رفاهية الاختلاف".

وكانت منظمات حقوقية مصرية قد صرحت الثلاثاء في بيان لها أن قوات الأمن قد أطلقت سراح العشرات ممن ألقي القبض عليهم في تظاهرات 20 و27 سبتمبر الماضي، من دون توجيه أي تهم لهم.

وكانت مراكز حقوقية مصرية قد قالت إن قوات الأمن احتجزت ما يقارب 2000 شخص، على خلفية التظاهرات المحدودة التي طالبت برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت مصر قد شهدت تظاهرات محدودة منذ 20 سبتمبر، دعا إليها المقاول والممثل المصري محمد علي، بعدما قدم سلسلة من الفيديوهات يتهم فيها الإدارة المصرية بالفساد وتبديد المال العام.

وقد رد الرئيس السيسي على ادعاءات علي خلال مؤتمر الشباب الأخير، لكنه لم ينف حقيقة بنائه القصور الرئاسية التي كانت مثار جدل بين المصريين خلال الأسابيع الأخيرة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع، وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات السيسي.

ﻭقد عاد نحو مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية مرة أخرى، خلال الفترة من بداية فبراير الماضي وحتى الإثنين 30 سبتمبر.

وقالت الوزارة إنه جار تلقي التظلمات لأي مواطن يرى أحقيته للدعم من خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات.