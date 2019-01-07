رئيس البنك الدولي يعلن استقالته

أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الإثنين أنه سيستقبل من منصبه بنهاية الشهر الجاري، في خطوة مفاجئة جاءت قبل حوالي ثلاث سنوات من انتهاء فترة رئاسته المؤسسة المالية الدولية التي تتألف من 189 دولة.

وقال كيم الذي خدم لمدة ست سنوات في البنك الدولي إنه ينوي العمل مع شركة معنية بزيادة ضخ الاستثمارات في البنية التحتية للدول النامية.

أصبح كيم، الحاصل على درجة الدكتوراه في الطب والفلسفة (في مجال علم الإنسان)، الرئيس الـ12 للبنك الدولي في تموز/يوليو 2012.

ويقول موقع البنك الدولي إنه كطبيب ومتخصص في علم الإنسان "الأنثروبولوجيا"، فقد كرس نفسه لخدمة التنمية الدولية لأكثر من عقدين من الزمن، "ساعد خلالها في تحسين حياة السكان الذين يعانون من نقص الخدمات على مستوى العالم".