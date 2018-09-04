رئيس السن يستأنف جلسة البرلمان العراقي

استأنف مجلس النواب العراقي الثلاثاء جلسته التي تأجلت الاثنين، وذلك برئاسة محمد الزيني، أكبر النواب سنا.

وأعلن "رئيس السن" رفع الجلسة لاجتماع قادة الكتل السياسية.

وقال رئيس "ائتلاف الفتح" هادي العامري في تصريحات إن "ليس من صلاحيات رئيس السن إعلان من تكون الكتلة الأكبر".

وتسبب الخلاف بشأن تعريف "الكتلة النيابية الأكبر" في تأجيل جلسة مجلس النواب التي عقدت الاثنين إلى الثلاثاء.

وفشل البرلمان العراقي في أول جلسة له منذ انتخابات أيار/مايو، في انتخاب رئيس ونائبين في ظل تنافس الكتل السياسية التي تزعم كل منها الحصول على الأغلبية البرلمانية التي تمتلك الحق في تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت عدة كتل نيابية من أبرزها "سائرون" بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر و"النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلنت مساء الأحد تشكيل تحالف "الإصلاح والإعمار" وقالت إنه سيمنحها أغلبية في البرلمان بنحو 180 نائبا.

وبعد بساعات، رد تكتل منافس بقيادة رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالقول إنهما شكلا تحالفا خاصا بهما سيكون التكتل الأكبر بنحو 145 نائبا بعد أن أقنعا بعض المشرعين بالانسحاب من التحالف المنافس.