صالح: وجود قوات التحالف بطلب من العراق

قال الرئيس العراقي برهم صالح الاثنين إن قوات التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة "جاءت بناء على دعوة من الحكومة العراقية".

وأشار إلى أن وجود القوات هو "لتدريب القوات العراقية في حربها ضد الإرهاب"، حسب ما نقلت رئاسة الجمهورية.

وأوضح صالح في حديث لوسائل إعلام محلية أن "هناك إجماعا وطنيا بضرورة عدم وجود قواعد أو قوات قتالية أجنبية"، مستدركا بقوله "التوافق الوطني قائم، لكن في النهاية يعتمد على الرؤية العراقية للأمن، وعلى موقف الحكومة العراقية والقائد العام باستمرار حاجتنا إلى هؤلاء المستشارين والمدربين ليكون هذا هو الأساس للقرار لا غير ذلك".

وأكد الرئيس العراقي على دور قوات التحالف "المهم" في دعم القوات العراقية "في محاربة الارهاب وتحقيق النصر".

وكانت لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب قالت الشهر الماضي إن مشروع قانون بهدف لإخراج القوات الأجنبية من البلاد على جدول أعمال البرلمان في الفصل التشريعـي الجديد الذي يرتقب انعقاد أولى جلساته السبت.