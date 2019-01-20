رئيس الوزراء العراقي يزور البصرة  

تفقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الأحد سير العمل في مشاريع في محافظة البصرة.

وتعاني المحافظة من نقص كبير في الخدمات العامة الأمر الذي أسفر الصيف الماضي عن أزمات صحية كبيرة وتظاهرات تخللتها أعمال عنف وسقوط قتلى وجرحى.

والزيارة هي الأولى لرئيس الحكومة منذ توليه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر، إلى البصرة التي تعد أغنى محافظات العراق بالنفط وتشهد تظاهرات اسبوعية للمطالبة بتحسين الخدمات التي تعاني نقصا فادحا مومنا في مياه الشرب والكهرباء.

وكان عبد المهدي وعد بالعمل على تنفيذ برنامج حكومته خلال "100 يوما" من اختياره رئيسا للوزراء.

ونقل بيان عن مكتب رئاسة الوزراء الأحد، أن "رئيس الوزراء زار محافظة البصرة وتفقد عددا من المشاريع الخدمية واطلع على سير العمل ونسب الإنجاز، شملت مشاريع الماء والمجاري".

وأستمع رئيس الوزراء إلى "شرح مفصل عن مجريات العمل في المشاريع الخدمية (...) ووجه بمضاعفة الجهود لإنجازها بأقرب وقت ممكن"، وفقا للبيان.

وشهدت مدينة البصرة، مطلع أيلول/سبتمبر، تظاهرات وأعمال عنف سقط خلالها 12 قتيلا كما أدت إلى إحراق مؤسسات حكومية في هذه المدينة التي يسكنها ثلاثة ملايين نسمة.

وخرجت تلك التظاهرات، إثر أزمة صحية حادة بسبب تلوث مياه الشرب ما أدى إلى أكثر من 100 ألف حالة تسمم جراء شرب مياه ملوثة ومالحة.

وتعد الخدمات العامة التي تشهد نقصا كبيرا في عموم البلاد، الشاغل الرئيسي للعراقيين.

ويعتقد خبراء أنها تشكل التحدي الأبرز أمام الحكومة الحالية غير المكتملة رغم مرور حوالي ثلاثة أشهر على إعلان تشكيلها.