عمدة نيويورك يدخل السباق الرئاسي

أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلازيو الخميس ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2020، رغم انتقادات وسائل إعلام ونتائج استطلاعات رأي تشير إلى أن معركة انتخابية صعبة ستكون في انتظاره.

وبات دي بلازيو المرشح الديمقراطي الـ23 الذي يسعى لمواجهة الرئيس دونالد ترامب.

واستعرض دي بلازيو البالغ 58 عاما، في شريط فيديو أعلن فيه ترشحه، السياسات التي استحدثها في أكبر المدن الأميركية لمصلحة "الأسر العاملة" منذ عام 2014، كما أكد أنه "مستعد لتحدي" الرئيس ترامب.

وقال في الفيديو الذي بلغت مدته ثلاث دقائق "هناك الكثير من المال في العالم، هناك الكثير من المال في هذا البلد، إنما هو في الأيدي الخاطئة" وهي عبارة يكررها باستمرار في نيويورك.

وأشار دي بلازيو إلى أنه يعرف كيف يواجه ترامب في مجال التغير المناخي، وهو الملف الذي يشكك فيه الرئيس الأميركي.

ورغم المقولة السائدة بأن وظيفة عمدة نيويورك هي ثاني أصعب منصب في الولايات المتحدة بعد منصب الرئيس، يبدو دي بلازيو الملقب أحيانا "الطائر الكبير" بسبب طوله الذي يبلغ 1.97 مترا، من القليلين الذين يعبرون عن ثقتهم في حظوظهم.

وفيما كان يستطلع الأجواء لترشحه منذ شهور حيث قام بجولات في ولايات تجري انتخابات مبكرة مثل آيوا وساوث كارولاينا، قوبلت حملته بسخرية واسعة.

وقللت استطلاعات الرأي الديمقراطية خصوصا من حظوظ دي بلازيو، الذي سيخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه وهي السباق الحزبي الداخلي ضد المرشحين الـ22 الآخرين.

وقال 76 في المئة من الناخبين في مدينة نيويورك إنه يجب ألا يترشح في السباق الانتخابي في 2020 مقارنة بـ18 في المئة دعموا ترشحه، حسب استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك في مطلع نيسان/أبريل الماضي.

ويدافع دي بلازيو الذي خلف الملياردير مايكل بلومبرغ على أساس وعوده بخفض التفاوت الاجتماعي عبر سجله التقدمي، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون نموذجا وطنيا.

واستحدث دي بلازيو نظام حضانة وإجازة مدفوعة الأجر شامل ومجاني، كما مهد مطلع العام الجاري لضمان تقديم الرعاية الصحية لكافة سكان نيويورك. ففي نهاية نيسان/أبريل، تبنى حزمة قوانين رامية لحماية البيئة في المدينة.

ودي بلازيو متزوج من شيرلاين ماكراي وهي كاتبة وسياسية أميركية من أصول إفريقية، ولديهما ابن وابنة.

وكانت وسائل إعلام تنتقد بشدة طموح العمدة الرئاسي، وسخرت صحف محلية من افتقاده للكاريزما بما في ذلك رحلاته اليومية لممارسة الرياضة في ناد في معقله السابق في بروكلين ومشاحناته مع حاكم الولاية الديمقراطي أندرو كْوُومو.

لكن دي بلازيو يذكر منتقديه دائما بأن أحدأ لم يؤمن بحظوظه في أن يصبح عمدة نيويورك في عام 2013. وقال لصحيفة "نيويورك تايمز" في كانون الثاني/يناير الماضي "قضيت الكثير من الوقت في المركز الأخير في عدد من الاستطلاعات في عدد من السباقات". وتابع "ليس مهما أين بدأت، المهم أين تنتهي".