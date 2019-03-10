رئيس جديد للحكومة الفلسطينية

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد القيادي في حركة فتح محمد اشتية تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، حسب ما أفاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الشيخ في تصريح للوكالة "لقد سلم الرئيس عباس اشتية اليوم كتاب التكليف" بعد استقباله في مكتبه في رام الله ظهر الأحد.

من جهته قال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، أن اشتية "سيبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة من هذه اللحظة".

ويمنح النظام الأساسي للمكلف بتشكيل الحكومة مدة أسبوعين للإعلان عن حكومته، وإن تعذر ذلك يتم تمديد الفترة ثلاثة أسابيع إضافية.

ويأتي تعيين اشتية خلفا لرئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله الذي كان شكل حكومته عام 2014، وغلب على تلك الحكومة الطابع المهني الأمر الذي دفع إلى إطلاق اسم "حكومة التوافق الوطني" عليها كونها حظيت بموافقة كافة الفصائل الفلسطينية.