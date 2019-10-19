رئيس حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه من الحكومة

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مساء السبت، أن تكتل "الجمهورية القوية" طلب من وزرائه الاستقالة من الحكومة.

وقال جعجع في كلمة مختصرة، على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها لبنان لليوم الثالث على التوالي "طلبت من وزراء الحزب التقدم بطلب الاستقالة"، مضيفا أنه "لم تعد لدينا ثقة في الحكومة الحالية لحل الأزمة".

ولحزب القوات اللبنانية أربعة وزراء في الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.

ويتظاهر عشرات الآلاف من اللبنانيين لليوم الثالث، احتجاجاً على فشل السلطات في إدارة الأزمة الاقتصادية، في وقت تبادلت القوى السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الوضع.



وتشهد العاصمة ومناطق عدة منذ الخميس حراكاً جامعاً لم يستثن منطقة أو حزباً أو طائفة أو زعيماً، في تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضاً لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.



وبعد تظاهرات حاشدة ليلاً، تخلل بعضها أعمال شغب واعتقالات، عاد اللبنانيون إلى الشارع، وتجمع عشرات الآلاف أمام مقر الحكومة في وسط بيروت، وحملوا الأعلام اللبنانية، وهتفوا "ثورة، ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام".



وأقدم شبان على قطع طرق رئيسية عدة.



وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتاً خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على تيارات سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صوراً لزعماء وقادة سياسيين، ما استدعى ردود فعل غاضبة من مناصريهم.