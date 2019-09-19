"رئيس فرنسي من أصول جزائرية".. فرنسا تترقب مسلسل "الهمج"

أعلنت القناة الفرنسية الخاصة "كنال بلاس" عن بدء بث مسلسل تلفزيوني الاثنين أثار الكثير من الجدل حتى قبل بثه، تحت اسم "الهمج" (Les Sauvages).

المسلسل الذي تشارك فيه كوكبة من الممثلين الفرنسيين من أصول مغاربية يصور وصول أول رئيس من أصل جزائري لقصر الإليزيه كرئيس للجمهورية الفرنسية.

المسلسل مقتبس من رواية للإعلامي صبري الواطح، الذي ينحدر هو أيضا من أصول جزائرية، والذي كتب رواية من أربعة أجزاء تحاكي وضعية الجيل الرابع من المهاجرين المغاربيين في فرنسا ومشاكل التمييز التي يعانونها بدءا بالمدرسة ثم في الأحياء وعالم الشغل.

الرواية تختزل أعواما من معاناة الفرنسيين من أصول مغاربية "ألامهم وآمالهم" على حد وصف إحدى الصحف الفرنسية.

هل يقبل الفرنسيون رئيسا من أصول جزائرية؟

الحلقات الست من الموسم الأول الذي سيبدأ بثه الاثنين 23 سبتمبر الجاري تدور حول الشاب فؤاد الذي يعمل ممثلا تلفزيونيا ويعيش حياة ناجحة نسبيا، خصوصا وأنه خطيب ياسمين، ابنة مرشح الرئاسة إيدير شاوش.

فؤاد يدخل دوامة حقيقية عندما يطلق أحد أقاربه النار على إدير شاوش خلال احتفالات نجاحه بانتخابات الرئاسة الفرنسية.

الحادثة تتسبب في شرخ بين عائلة الخطيبين فؤاد وياسمين ابنة الرئيس، بعدها يقرر فؤاد التحقيق في ملابسات ضلوع قريبه، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء محاولته اغتيال الرئيس إيدير شاوش، وذلك بالتعاون مع رئيسة الحرس الرئاسي في قصر الإيليزيه.

بطولة هذا المسلسل الذي لقي اهتماما خاصا من طرف المشاهدين حتى قبل بثه، وفق عناوين صحفية فرنسية، عادت للممثل من أصول مغربية رشدي زيم الذي تقمص شخصية الرئيس الفرنسي من أصول جزائرية، بالإضافة إلى كوكبة من نجوم الدراما الفرنسية الذين تجمعهم أصولهم المغاربية.

والجالية الجزائرية هي الأكبر في فرنسا، وأغلبية الفرنسيين من الجالية المغاربية هم من الجيل الرابع الذين ولدوا وتربوا في فرنسا لكنهم يشتكون التمييز العنصري، واستهدافهم من قبل الإعلام ضمن سياسة التهميش والصورة النمطية عن "المهاجر المغاربي المتطرف".

مسلس "الهمج" يحاول تسليط الضوء على فكرة تقبل الأخر في المجتمع الفرنسي، في قالب تلفزيوني مشوق.

ويقول المؤلف عن هذا العمل "أن يُعرض مسلسل فرنسي في فرنسا يلعب العرب فيه كل الأدوار تقريبا، شيء لا يكاد يصدق".