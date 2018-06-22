بوتفليقة لولاية خامسة؟ ماذا يقول الجزائريون؟

"المجلس الوطني بإجماع تام يناشد المجاهد بوتفليقه للاستمرار في مهمته وخدمة الجزائر"، دعوة وجهها رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى الخميس للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) للترشح لولاية خامسة.
وقد لاقت الدعوة انتقادات لاذعة وساخرة، بسبب الحالة الصحية لبوتفليقة الذي يلازم مقعدا متحركا منذ أن أصيب بجلطة في 2013.
وتولى بوتفليقة السلطة في عام 1999. وتنتهي ولايته الرابعة في النصف الأول من 2019.
ولم يعلن بوتفليقة حتى الآن أنه سيترشح مجددا، لكن دعوة رئيس الوزراء والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المتحالف مع بوتفليقة تنهي تكهنات بأنه هو نفسه ربما يكون مهتما بالمنصب.
وقال أويحيى في كلمة أمام كبار أعضاء الحزب بعد دعوته بوتفليقة للترشح "إنه التزام من أجل الاستمرارية والاستقرار، التزام من أجل الجزائر".
ودعا حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يحكم الجزائر في تحالف مع التجمع الوطني الديمقراطي والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، بوتفليقة إلى الترشح لولاية جديدة من خمس سنوات برغم الغموض الذي يحيط بحالته الصحية.
وقليلا ما يظهر بوتفليقة في مناسبات عامة منذ 2013.
ويقول محللون إن المعارضة المشرذمة والمنقسمة على نفسها غير قادرة على أن تشكل تحديا جادا أمام ولاية خامسة لبوتفليقة إذا ما قرر الترشح.