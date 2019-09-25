رئيس وزراء اليابان يحث إيران على اتخاذ إجراءات "ترتكز على الحكمة"

عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن قلقه بشأن الموقف في الشرق الأوسط وحث إيران على اتخاذ إجراءات "ترتكز على الحكمة المستمدة من تاريخها الثري".

وفي كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، وصف آبي هجمات 14 سبتمبر أيلول على منشأتي النفط السعوديتين بأنها "جريمة خسيسة للغاية تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة".

لكن رئيس الوزراء لم يشر إلى الجهة التي تعتقد اليابان أنها مسؤولة عن الهجوم. وتتهم السعودية والولايات المتحدة وقوى أوروبية كبرى إيران بالضلوع في الهجوم.

وترتبط اليابان في العادة بعلاقات ودية بإيران، ويسعى آبي لتهدئة التوتر بين طهران وواشنطن أوثق حلفاء طوكيو.

وقال آبي: "إن دوري الذي لا يتغير هو دعوة إيران كقوة رئيسية إلى اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة المستمدة من تاريخها الثري"، مشيرا إلى أن بلاده تشعر بقلق بشأن الموقف في الشرق الأوسط.