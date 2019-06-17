رئيس آبل يحذر من الفوضى

دعا الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك شركات التقنية في سليكون فالي إلى تحمل مسؤولية "الفوضى" التي سبببتها.

وقال كوك في خطاب أمام جامعة ستانفورد الأميركية يوم الأحد إن هذه الشركات، التي لم يحددها بالاسم، تنسب الفضل لنفسها "من دون تحمل المسؤولية".

وأضاف: "نحن نرى تلك (الفوضى) كل يوم الآن. في خرق البيانات، وانتهاك الخصوصية، وغض الطرف عن خطاب الكراهية، والأخبار المزيفة التي تسمم المحادثات الوطنية".

وتابع القول: "إذا قمت ببناء مصنع للفوضى، فلن تتمكن من تجنب تحمل المسؤولية".

وقال إن من شأن انعدام الخصوصية خلق نوع من الرقابة الذاتية على الفكر والإبداع وبالتالي تراجع حرية البشر.

اقرأ أيضا:

هل تزعجك إشعارات آيفون؟ نصيحة من رئيس آبل