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رائد فضاء يقترح هجرة البشر إلى المريخ

مقطع من صورة البانوراما لسطح المريخ

دعا رائد فضاء أميركي إلى استكشاف كوكب المريخ، مطالبا الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب والشعب الأميركي بجعل المهمة أولوية وطنية في الولايات المتحدة.

وفي مقال بصحيفة واشنطن بوست الأربعاء، قال رائد الفضاء "باز ألدرين"، وهو الرجل الثاني الذي مشى على سطح القمر، إن "المريخ ينتظر الاستكشاف، وليس باستخدام الروبوتات أو المركبات الذكية، بل عن طريق رجال ونساء حريصين وشجعان".

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وأوضح ألدرين أنه يقصد من خلال دعوته "فتح الباب في وقتنا هذا، لهجرة الجنس البشري الكبرى إلى الكوكب الأحمر". وأضاف رائد الفضاء الأميركي أن "كثيرا من الكتب شرحت كيفية فعل ذلك وألهمت قيادات حكومية وغير حكومية لوضع خطط بارزة".

لكن ألدرين، الذي رافق نيل آرمسترونغ في أول رحلة إلى القمر، أشار إلى ضرورة بدء التخطيط للتفاصيل وإلا فإن "الخطوة المستقبلية القادمة ستكون محض خيال".

وشدد ألدرين على أن الوقت قد حان "لوضع المخططات والهندسة المعمارية والتنفيذ، لاتخاذ الخطوة التالية وهي عودة دولية مستدامة إلى القمر من أجل رسم مسار مباشر إلى المريخ".

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واقترح رائد الفضاء الأميركي البدء "ببناء مستوطنات بشرية دائمة على سطح القمر" بالتزامن مع الاستعداد للهجرة النهائية إلى المريخ.

وختم ألدرين بالتذكير بأن بقاء البشر يقتضي استكشافهم المستمر للكون وأضاف "ببساطة: إما أن نستكشف أو نندثر".

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