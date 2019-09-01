رادار للأصوات في باريس يخالف "السيارات المزعجة"

تختبر السلطات الفرنسية في إحدى ضواحي باريس نظاما جديدا يمكنه تحديد "السيارات المزعجة" ومخالفتها.

وفي ضاحية "Villeneuve-le-Roi" وضع "رادار الإزعاج" والذي يقيس مستوى صوت السيارات التي تسير في الطريق ويحدد مدى ارتفاع صوتها وإذا ما كان يصل لحد "الإزعاج" وفق موقع "Engadget" الإلكتروني.

ويقوم النظام الذي سيخالف "السيارات المزعجة" بقياس مستوى الصوت من خلال أربعة مايكروفونات مختلفة مرتبطة بكاميرات مراقبة ويقوم بتحديد السيارة التي تسير بصوت مرتفع.

وسيخضع الجهاز للتجربة والفحص لمدة عامين، ولن تتم مخالفة السيارات بشكل فعلي خلال هذه الفترة، حيث سيتم التأكد من مدى فعالية تطويع التكنولوجيا في تحديد السيارات ذات الصوت المرتفع والمخالف.