راغب علامة ووائل جسار.. فنانو لبنان يدعمون مطالب المتظاهرين

أعلن فنانون لبنانيون، الأحد، دعمهم لمطالب المحتجين في شوارع المدن اللبنانية ضد فساد الطبقة السياسية وتردي المعيشة.

واتهم الفنان اللبناني راغب علامة، في تصريح لقناة الحرة، اليوم الأحد، السلطة السياسية في بلده بأنها تعيش في برج عاجي بعيدة عن الشعب وغير مسؤولة.

وأضاف الفنان بأنه ضد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكدا أنه مع تغيير القيادات الفاسدة بأكملها.

وحذر الفنان من أن سقوط الحكومة الحالية سيؤدي إلى انهيار البلد، مشيرا أنه "من المستحيل الآن سحب المتظاهرين من الشوارع.

وأضاف علامة أن "الشعب اللبناني لا يريد إسقاط الحكومة، ولكن يريد إسقاط الهيكل السياسي بكامله في البلاد".

وائل جسار: "بدنا نأكل عنب"

بدوره وصف الفنان اللبناني وائل جسار، في مقابلة معغ راديو سوا، الأحد، الحراك في بلبنان بأنه فرصة تاريخية لتحقيق مطالب التغيير المنشود من قبل الشعب اللبناني.

وقال وائل جسار إن اللبنانيون يطالبون بالعيش بكرامة، مشيرا إلى أن بعضهم يعيش في أوضاع يرثى لها، فيما بات هاجس توفير الطعام لأبنائهم يشغلهم.

ونفى وائل جسار في حوار مع راديو سوا أن تكون وراء الاحتجاجات جهة ما، مضيفا أن الناس خرجت إلى الشارع دون إيعاز من أحد.

وأوضح أن من يروج لمثل هذا الكلام يحاول ذر الرماد في العيون عن مطالب اللبنانيين، وأن هؤلاء يطالبون بإسقاط النظام.

ولخص الفنان مطالب المحتجين بالعامية اللبنانية "بدنا نأكل عنب" في إشارة إلى رغبة اللبنانيين بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وانضمت للفنانين زميلتهم نانسي عجرم، عبر تويتر الأحد، لتدعم الحراك في لبنان، ونشرت عجرم تغريدات تشيد بوحدة اللبنانين.

واستمرت المظاهرات الأحد بالرغم من إعلان السلطات ورقة الحريري الاقتصادية التي تقترح حزمة إجراءات لتهدئة الشارع، وخرج اللبنانيون إلى شوارع عدد من المدن، فيما لجأت القوات الأمنية إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري في بيروت.