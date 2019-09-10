راموس: سيكون أمر رائع أن يفوز لاعب جديد بالكرة الذهبية

قال المدافع الإسباني، سرخيو راموس، إن فوز لاعب اخر غير البرتغالي كريستيانو رونالدو أو الأرجنتيني ميسي سيكون أمر "مفرح ورائع"، وأضاف أن قلب دفاع ليفربول، الهولندي فان ديك، المرشح للفوز بالجائزة لهذا العام قدم موسم جيد.

وتقاسم رونالدو وميسي الفوز بالكرة الذهبية خلال السنوات 11 الأخيرة، باستثناء فوز اللاعب الكرواتي مودريتش بها في العام 2018.

ويعد الهولندي فيرجل فان ديك قلب دفاع ليفربول أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة المخصصة لهذا العام، خاصة بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال.

وصرح قلب دفاع فريق ريال مدريد الإسباني "معيار منح الجائزة يبقي صعب، وأضاف أن اللاعب الهولندي فان ديك قلب دفاع كبير وقدم موسما جيدا للغاية".

وتأسف راموس ، كما نقلت "أي بي سي" الإسبانية، لغياب اللاعبين الإسبان عن قائمة الفائزين بالكرة الذهبية حتى من الجيل الذهبي، مستدركا أن كرة القدم تبقى لعبة جماعية من الصعب تقييمها".

وقال راموس خلال عرض الفيلم الوثائقي "قلب سرخيو راموس"، "بالنسبة لي الكرة الذهبية موجودة، لا أعرف ما إذا كانت قريبًة أم بعيدًة، لكنها طالما أنها موجودة يبقى الوصول إليها يحتاج إلى الجهد والتفاني".

وقال راموس، عندما سئل عن الأرجنتيني ميسي، الذي ينص بند في عقده مع فريق برشلونة على قدرته على الرحيل مجانا عن الفريق في نهاية كل عام، "التحدث عن لاعبين آخرين أمر لا يعنيني، لقد تحدثت دائمًا عن ليو لأنني أعتقد أنه لاعب مثالي وفريد من نوعه، وهو واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ وله الحرية في اتخاذ القرار".

وسئل راموس أثناء عرض الفيلم الوثائقي عما إذا كان نادم على أي شيء في حياته المهنية، "الندم لا يغير شيء، من الأخطاء نتعلم، والأشياء التي نندم بسببها تكون دروس في الحياة".

لقد أتيحت لي الفرصة للفوز بكل شيء تقريبًا على المستوى الجماعي مع فريقي ولن أتوقف عن الحلم. أحب رفع بطولتي الخامسة، سيكون الأمر رائعا، ولكن أحلم أيضا أن أفوز مع المنتخب الوطني بكأس أوروبا أو كأس العالم".