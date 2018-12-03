هل سخر راموس من صلاح؟

نشر اللاعب الإسباني ونجم ريال مدريد سيرخيو راموس صورة له وهو يضع ضمادا على كتفه، في ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخرية من النجم المصري محمد صلاح.

وكان راموس قد نشر الصورة عبر حساباته على الشبكات الاجتماعية الاثنين، مرفقا إياها بتعليق "لا توجد إجازات".

​

وعلق المدافع البرازيلي وزميل راموس بالنادي الملكي مارسيلو فييرا، على الصورة قائلا: "هناك شئ يحدث الآن في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى غضب المصريين تجاه صورة راموس هذه.

وتعرض راموس إلى إصابة في الكتف خلال مباراة جمعت فريقه ريال مدريد مع فالنسيا، لكن الجهاز الطبي للفريق الملكي سمح لراموس باستكمال المباراة بعدما وضع ضمادة على كتف.

وكان راموس قد تسبب في الخروج المبكر لمحمد صلاح من نهائي أبطال أوروبا في أوكرانيا بين ريال مدريد وليفربول، بعدما تسبب في إصابة في كتفه، منعته من استكمال المباراة.

وظهر صلاح بضمادة على الكتف في أول ظهور له خلال مباريات منتخب مصر في كأس العالم، وذلك بعد خضوعه للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل لأشهر.

وكان صلاح قد احتفل بهدفه خلال مباراة ليفربول مع نادي واتفورد الإنكليزي، بحركة صنعها بيده تشبه احتفال راموس، ما فسره البعض بسخرية صلاح من المدافع الإسباني.