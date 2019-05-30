راموس يقرر مصيره مع الريال

قال قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس الخميس إنه باق مع الفريق الملكي لحين نهاية مسيرته الكروية، نافيا بذلك الشائعات التي تحدثت مؤخرا عن قرب رحيله.

وذكر راموس في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي "لا أريد مغادرة ريال مدريد، لقد قلت دائما إن حلمي كان الاعتزال هنا، لقد خرجت الكثير من القصص عني، لذلك أردت توضيح أي شكوك حول وضعي".

وأضاف "كان هناك عرض لي، لكنني لن أترك مدريد بمقابل مالي أو مجانا، أحب هذا النادي وأريد أن أتقاعد فيه".

وينتهي عقد راموس (33 عاما) مع ريال مدريد في صيف 2021، ويلعب في صفوف النادي الملكي منذ عام 2005، وتمكن معه من تحقيق العديد من الألقاب من بينها دوري أبطال أوروبا وكأس الملك والدوري المحلي.