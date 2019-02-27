هل تعمد راموس الحصول على إنذار؟

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتهاما إلى سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد بتعمد الحصول على بطاقة صفراء، خلال مواجهة أياكس أمستردام في دوري الأبطال هذا الشهر.

وارتكب راموس خطأ ضد كاسبر دولبرج في الدقيقة 89 من ذهاب دور الـ16 في هولندا حيث فاز حامل اللقب 2-1.

ونتيجة للإنذار سيغيب المدافع البالغ عمره 32 عاما عن لقاء الإياب الثلاثاء المقبل.

وقرر الاتحاد الأوروبي أن يحقق في الواقعة بعدما أبلغ راموس الصحفيين "سأكذب إذا قلت إنني لم أكن متعمدا".

ورغم ذلك قال راموس في وقت لاحق "كنت أشير إلى تعمد ارتكاب الخطأ. الخطأ لم يكن من الممكن تجنبه. وليس الحديث عن تعمد الإنذار"، مضيفا " ولهذا السبب قلت إني سأكذب إذا قلت إنني لم أكن أعرف أني سأتعرض للعقوبة بل كنت أعرف أنه لم يكن أمامي أي خيار آخر سوى ارتكاب الخطأ".

وسيقلل إيقاف راموس عن لقاء الإياب من فرص الغياب المحتمل لمباريات أكثر أهمية إذا واصل ريال مسيرته في المسابقة مع الأخذ في الاعتبار إلغاء كل الإنذارات بعد منافسات دور الثمانية.

ورغم ذلك لو تأكد حصول راموس على إنذار متعمد فإنه قد يتعرض للإيقاف في مباراتين.

وردا على سؤال ما إذا كان يعرف أن الخطأ سيسفر عن بطاقة صفراء والإيقاف قال راموس "نعم لكن لم يكن لدي أي خيار آخر".

ويعقد الاتحاد الأوروبي جلسة استماع في قضية راموس الخميس.