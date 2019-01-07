رامي مالك يفوز بـ'غولدن غلوب'

فاز الممثل الأميركي ذو الأصول المصرية، رامي مالك بجائزة غولدن غلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي"، والذي أدى فيه دور نجم الروك الراحل فريدي ميركوري.

وحصل فيلم "بوهيميان رابسودي" على جائزة غولدن غلوب أيضا كأفضل فيلم درامي في حين حصل فيلم "كتاب أخضر"، على جائزة أفضل فيلم كوميدي/موسيقي.

وفاز الممثل كريستيان بيل بجائزة أفضل ممثل كوميدي/موسيقي عن دوره في فيلم "النائب"، والذي أدى فيه دور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني.

وفازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي/موسيقي عن دورها في فيلم "المفضلة".

ونال المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون جائزة أفضل مخرج عن إخراجه فيلم "روما"،كما فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية.

وفاز ماهرشالا علي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن الدور الذي لعبه في فيلم "كتاب أخضر"، في حين فازت ريجينا كينغ بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث".

وحصل فيلم "الرجل العنكبوت: في عالم العنكبوت"، على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، وحصلت نجمة البوب ليدي غاغا على جائزة أفضل أغنية أصلية عن أغنية "ضحل" في فيلم "مولد نجمة".

وفاز مسلسل "الأميركيون" بجائزة أفضل مسلسل درامي، في حين فاز مسلسل "على طريقة كومينسكي" بجائزة أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي.