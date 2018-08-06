بعد مقتل الأسقف.. راهب يحاول الانتحار في دير أبو مقار

قالت وسائل إعلام مصرية إن راهبا في دير أبو مقار بمدينة وادي النطرون المصرية حاول الانتحار الاثنين، وذلك بعد أيام من حادثة مقتل رئيس الدير الأنبا إبيفانيوس.

وكشفت صحف مصرية عن محاولة انتحار الراهب الشاب فلتاؤس المقاري بعدما حاول قطع شرايينه والقفز من طابق مرتفع بالدير.

وعثر العاملون بالدير على الراهب الشاب صباح الاثنين ملقى على الأرض وقد أصابته كسور في العمود الفقري والحوض، نقل على إثرها إلى مشفى بالقاهرة.

وكان فلتاؤس يعمل على مقالات لمجلة تابعة للدير، بالإضافة إلى عمله بالزراعة مع الرهبان.

ولم يعلن عن دوافع انتحار فلتاؤس الذي كان ضمن 400 شخص هم العاملون بالدير، والذين تم التحقيق معهم إثر واقعة مقتل الأنبا إبيفانيوس.

وقال أحد رهبان الدير الأنبا باسيليوس لصحيفة الشروق المصرية إنه لم يوجه أي لوم أو اتهام بالخطأ لفلتاؤس.

إجراءات استثنائية

وكان القائمون على دير الأنبا مقار عثروا على جثة الأنبا إبيفانيوس رئيس الدير الأسبوع الماضي، غارقا فى بركة من الدماء أمام الغرفة الخاصة به.

وعقب الحادثة اتخذت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارات حاسمة تجاه بعض القضايا.

وقررت اللجنة التي يرأسها بابا الكنيسة تواضروس الثاني الخميس، وقف رهبنة أو قبول دفع جديدة في جميع الأديرة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر لمدة عام يبدأ من آب/أغسطس الحالي.

وأعطت اللجنة فرصة لمدة شهر حتى يغلق الرهبان صفحاتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم الظهور إعلاميا.

وكان المتحدث باسم الكنيسة القس بولس حليم أعلن الأحد تجريد الراهب بدير أبو مقار أشعياء المقاري، لأسباب رهبانية بحتة لا علاقة لها بواقعة قتل إبيفانيوس.