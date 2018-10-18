راين: داعش لديه ملاذات آمنة في العراق

قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل شون راين الخميس إن تنظيم داعش لا تزال لديه بعض "الملاذات الآمنة" في مناطق من العراق.

وأَضاف راين في حديث لـ"راديو سوا" "نلاحظ بعضا من مسلحي داعش في الأنبار، ورأيناهم في كركوك أيضا، وسبق للعديد من هؤلاء أن فروا من منطقة وادي نهر الفرات".

وأشار إلى أن "قوات الأمن العراقية تلاحق خلايا هؤلاء المسلحين، وأيضا قوات سورية الديمقراطية، تقاتلهم في عملية جارية حاليا في وادي الفرات في سورية".

وتابع راين أن عدد إرهابيي داعش "في منطقة القتال في وادي الفرات، يتراوح بين 1500 و 2000، وفقا لمعلوماتنا الاستخبارية".

وأعلنت الحكومة العراقية النصر على تنظيم داعش في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن إرهابيي التنظيم لا يزالون ينفذون عمليات قتل وخطف في بعض مناطق العراق.