بلاي ستيشن 5.. تردم الهوة بين الواقع والافتراض

تتميز ألعاب الفيديو التي تصدرها شركة سوني للإكترونيات بتقنيات بصرية وتصويرية مختلفة تجعل مستخدميها يشعرون وكأنهم في عالم واقعي وليس افتراضيا. ومن هذه التقنيات، البلو راي.

لكن مستخدمي البلاي ستيشن على موعد مع خاصية جديدة، ستعزز لديهم هذا الشعور، عندما تطلق سوني نسختها الجديدة عام 2020: بلاي ستيشن فايف PS5.

الخاصية الجديدة تسمى "راي تراسينغ" أو تتبع الأشعة. وستكون في شكل إضافة بلوحة التحكم Hardware feature، وليس كتحديث لنظام التشغيل، كما شاع من قبل.

وتتيح تقنية تتبع الأشعة توفير تأثيرات ضوئية أكثر واقعية وذلك من خلال تتبع الخوارزميات لمسارات الضوء ومن ثم محاكاة الطريقة التي يتفاعل بها الضوء مع الكائنات الافتراضية التي يصطدم بها في عالم الكمبيوتر.

يشار إلى أن شركة "نيفيديا" هي الشركة الوحيدة التي توفر هذه الخاصية على ألعابها في الكمبيوتر.

ويرى مهتمون بصناعة الألعاب الإلكترونية أن إطلاق هذه الخاصية في لعبة PS5 سوف يشعل تنافسا كبيرا بين الشركات المصنعة لألعاب الفيديو ومن بينها Xbox من إنتاج مايكروسوفت.

ومن الخصائص الأخرى المتوقعة في بلاي ستيشن فايف، SSD (قرص الذاكرة) و 8K المتعلقة بتقنية العرض ودقة الصورة.

ويتوقع أن تؤدي الخصائص الجديدة إلى رفع سعر النسخة الجديدة من بلاي ستيشن لنحو 500 دولار.