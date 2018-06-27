رباعي المقاطعة يشكو قطر لمحكمة العدل الدولية

أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر الأربعاء أنها تعتزم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في قضية "الانتهاكات الجوية" مع قطر.

واتخذت الدول الأربع إجراءات بحق قطر بعد مقاطعتها في حزيران/يونيو 2017 بينها منع طائراتها من عبور مجالاتها الجوية، واتهمت طائرات قطرية بـ"انتهاك" مجالاتها الجوية وتعريض طائرات مدنية للخطر، وتقدمت بشكوى في هذا الخصوص إلى منظمة الطيران المدني (إيكاو).

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الدول الأربع قررت رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بالنظر في النزاع.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن اللجوء إلى المحكمة الدولية يأتي نظرا لصدور قرار مجلس منظمة إيكاو بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات.

والعلاقات مقطوعة بين الدول الأربع وقطر منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهامها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة وهو ما تنفيه الدوحة.

وتنظر محكمة العدل الدولية أيضا في جلسات علنية الأربعاء في اتهامات بحصول "انتهاكات لحقوق الإنسان" تؤكد قطر أن الإمارات ارتكبتها وتتعلق بـ"تمييز ضد قطر ورعاياها".

وسيستمع قضاة المحكمة، إلى القضية لثلاثة أيام، إذ يخصص اليوم الأول لحجج قطر والثاني لحجج الإمارات والجمعة لمناقشات بين الطرفين.