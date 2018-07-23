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الولايات المتحدة

ربع الأميركيين يؤيدون حظرا شاملا للتدخين

التدخين

كشف استطلاع لمركز "غالوب" أن ربع الأميركيين يؤيدون حظرا شاملا للتدخين.

ووافق هؤلاء على إجراء مفترض بجعل التدخين غير قانوني في كل أنحاء البلاد. وهي النسبة الأعلى في ثلاثة عقود.

وفي 1990، كان 14 في المئة فقط من الأميركيين يؤيدون اعتبار التدخين غير قانوني.

كيف ينظر الأميركيون لاعتبار التدخين غير قانوني؟
كيف ينظر الأميركيون لاعتبار التدخين غير قانوني؟

وتراجعت نسبة الرافضين لحظر التدخين من 87 في المئة في 2007 إلى 74 في المئة في الاستطلاع الأخير.

وتشير الأرقام إلى أن ثلث النساء يطالبن بحظر التدخين، مقابل 21 في المئة من الرجال.

ومنذ 2011، لا يزال أكثر من نصف الأميركيين يؤيدون حظر التدخين في الأماكن العامة، إذ يعتبرون التدخين في المطاعم وأماكن العمل وحتى "البارات" غير مسموح به على الإطلاق.

كيف ينظر الأميركيين لحظر التدخين في الأماكن العامة؟
كيف ينظر الأميركيين لحظر التدخين في الأماكن العامة؟

ومنذ سبع سنوات تتراوح نسبة من يدعمون حظر التدخين في الأماكن العامة بين 55 و59 في المئة.

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