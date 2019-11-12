"ربما هي خائفة".. مساعد يتهم زوجة شوماخر بإخفاء حالته الصحية

قال المدير السابق لأسطورة الفورمولا وان مايكل شوماخر، إن زوجة السائق الأسطورة تخفي حالته الصحية عن الجمهور.

وكان شوماخر يرقد في حالة غيبوبة منذ أن تعرض لإصابة في المخ أثناء التزلج مع ابنه في جبال الألب الفرنسية في ديسمبر 2013.

وكشفقت تقارير صحافية نشرت في سبتمبر الماضي، أنه تم نقل أسطورة الفورميولا وان إلى باريس سرا من أجل العلاج.

وقد فضلت العائلة الإبقاء على مأساة شوماخر سرا، فيما تم تسريب القليل للإعلام عن حالته الصحية، ولم يتم رؤية شوماخر منذ الحادث وحتى الآن.

وقال ويلي ويبر، المساعد السابق لشوماخر، إن زوجة السائق الألماني قد رفضت طلبه لرؤية شوماخر أكثر من مرة.

واتهم ويبر زوجة شوماخر كورينا بمنع محاولاته لرؤية شوماخر خوفا من كشف حالته الصحية للرأي العام.

وقال ويبر خلال فيلم وثائقي عرض على التلفزيون الألماني: "أعلم أن شوماخر قد أصيب بشدة، لكن للأسف لا أعلم مدى التقدم قد أحرزه (فيما يخص العلاج)".

وأضاف ويبر "ربما هي خائفة (زوجة شوماخر) من أن أعرف ماذا يدور، وأن أكشف الحقيقة للرأي العام".

ورفض ويبر خلال المقابلة فقدان الأمل في أن تتحسن حالة شوماخر الصحية، وأن يصل إلى مرحلة التعافي الكامل.

وأضاف "أؤمن إيمانا راسخا بتعافي مايكل، لأنني أعلم أنه مقاتل. إذا كان هناك فرصة فإنه سيستغلها. لا يمكن أن تكون هذه النهاية".

وقال مدير أعمال شوماخر: "أنا أدعو له، وأنا مقتنع أننا سنلتقي مجددا."