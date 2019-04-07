ربيعة قدير: يقمعوننا لأننا مسلمون

شهدت واشنطن الأحد تظاهرة منددة بسياسات الصين ضد الأقليات المسلمة في إقليم شينغيانغ.

ونظم التظاهرة مؤتمر الأويغور العالمي وجمعية الأويغور الأميركية.

ودعا المتظاهرون حكومة الصين إلى احترام حقوق الإنسان وإغلاق "معسكرات الاعتقال" التي تقيمها لأقلية الأويغور.

وشاركت في التظاهرة الناشطة الأويغورية ربيعة قدير التي نفتها السلطات الصينية بعد سجنها بتهمة الإرهاب.

وقالت قدير إن السلطات الصينية تقمع الأويغور "لأنهم مسلمون"، مشيرة إلى أنها لا تعرف شيئا عن أبنائها الخمسة الموجودين في إقليم شينغيانغ.

وناشدت قدير الإدارة الأميركية الضغط على الصين لوقف انتهاكاتها ضد الأويغور، مع إجراء تحقيق دولي حول تلك الانتهاكات.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن بكين اعتقلت نحو مليون شخص من مسلمي الأويغور.

وتقول الصين إنها تضع الأويغور في مراكز "إعادة تثقيف، لتطهير عقولهم من الأفكار المتطرفة".