رتل عسكري تركي يدخل شمال غرب سورية

دخل رتل عسكري تركي جديد ليل الثلاثاء الأربعاء إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال غرب سورية، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وتضمن الرتل أكثر من 40 عربة معظمها ناقلات جند وشاحنات وحافلات صغيرة، سلكت طريق دمشق حلب الدولي ليل الثلاثاء الأربعاء، في طريقها إلى نقاط مراقبة سبق لتركيا أن أقامتها في محافظة إدلب ومحيطها.

وأقلت العربات بمعظمها وفق المراسل، قوات تركية قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها تمركزت في نقاط مراقبة في منطقة جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

وهذه الخطوة تتزامن مع بدء العد العكسي لإقامة منطقة عازلة في إدلب.

وتنشر تركيا قواتها في 12 نقطة مراقبة في إدلب ومحيطها، لضمان الالتزام باتفاق خفض التصعيد الناجم عن محادثات أستانا برعاية موسكو وطهران حليفتي دمشق، وأنقرة الداعمة للفصائل.

ولم يصدر مؤخرا أي تعليق من تركيا بشأن إرسالها تعزيزات إلى سورية، علما بأنها المرة الثانية التي يدخل فيها رتل تركي إلى سورية منذ توصل موسكو وأنقرة في 17 من الشهر الماضي إلى اتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السلاح جنب إدلب ومحيطها هجوما واسعا لوحت به دمشق على مدى أسابيع.

وينيط الاتفاق بتركيا أن تعمل على أن يسلم المقاتلون المعارضون سلاحهم الثقيل في المنطقة العازلة بحلول 10 تشرين الأول/أكتوبر وعلى ضمان انسحاب المتشددين تماما منها بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر، على أن تتولى قوات تركية وشرطة روسية الإشراف عليها.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) على الجزء الأكبر من إدلب، بينما تتواجد فصائل ينضوي معظمها في إطار "الجبهة الوطنية للتحرير" في بقية المناطق. وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.

وفيما لم تحدد هيئة تحرير الشام موقفها من الاتفاق بعد، أعربت الفصائل المعارضة عن خشيتها من أن يؤدي تنفيذه إلى "قضم" مناطق سيطرتها لصالح دمشق.

وأبدت الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم غالبية الفصائل غير المتشددة معارضتها لانتشار قوات روسية في مناطق سيطرتها.