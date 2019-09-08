رجاء نيكولا عيسى للحرة: السودان مقبل على مرحلة جديدة

في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، تبث في الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، قالت عضوة مجلس السيادة السوداني، رجاء نيكولا عيسى إن وجودها بوصفها أول سيدة مسيحية في المجلس "يدل على بداية إرساء قيم التعايش الديني في السودان"، وأشارت إلى أن اختيار سيدتين في المجلس السيادي يعبر عن إرادة الدولة في السودان الجديد لتمثيل المرأة على جميع مستويات الحكم.

وأضافت السيدة عيسى أن وجود أربع وزيرات في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يعني أن السودان مقبل على مرحلة جديدة يكون دور المرأة فيها فعالا في تقلد المناصب الكبيرة.

وعلى صعيد آليات عمل المجلس السيادي، استبعدت بروز خلافات بين المدنيين والعسكريين في المستقبل، وقالت إن جميع القرارات تتخذ بالتوافق، حسب تعبيرها.