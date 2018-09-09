المئات يستعدون للمغادرة بسبب حرائق كاليفورنيا

يكافح عناصر الإطفاء حرائق الغابات التي أدت إلى إغلاق طريق سريع في شمال كاليفورنيا مع امتداد النيران عبر منطقة جبلية في غابة شاستا ترينتي لليوم الرابع.

وتقول السلطات إن الحريق الذي أطلق عليه اسم دلتا، أتى على 40500 فدان في سلسلة جبال كاسكيد منذ اندلاعه الأربعاء في منطقة غابات على طول نهر سكرامنتو الذي يبعد نحو 402 كيلومتر شمال سان فرانسيسكو.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة أو وفيات، لكن النيران عطلت بشكل كبير حركة السفر.

وتركز جهود عناصر الإطفاء على حماية المنازل المتناثرة والتجمعات السكنية الصغيرة في منطقة النيران وهي غير كثيفة السكان.

وصدرت أوامر لنحو 150 شخصا في مقاطعتي شاستا وترينتي للإجلاء.

وأبلغت السلطات نحو 1600 من سكان بلدة دونسموير بالاستعداد لمغادرة منازلهم في أي لحظة.

وتجدر الإشارة إلى أن حريق دلتا يعد الأخير في سلسلة الحرائق التي اجتاحت المنطقة هذا الصيف، وقال المسؤولون إنه متعمد.