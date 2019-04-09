طفل يحرم أبيه من استخدام آيباد 48 عاما

فوجئ إيفان أوسنوس بأنه أصبح ممنوعا من استخدام جهاز الآيباد الخاص به لمدة 48.5 سنة.

الصحافي كتب في تغريدة على تويتر أنه تسلم رسالة على الجهاز تقول إن بإمكانه إعادة فتح الجهاز بعد أكثر من 25 مليون دقيقة.

واكتشف أن السبب يعود للعدد الهائل من المحاولات الخاطئة التي قام بها ابنه الذي لم يتجاوز الثالثة من العمر لكتابة كلمة المرور من أجل الدخول على الجهاز.

التغريدة لاقت رواجا كبيرا. فدعاه متابعون مازحين إلى الانتظار 48 عاما أو السفر عبر الزمن. واقترح أحد المعلقين أن يضع الجهاز في المتحف.

شخص آخر أكد له عبر أحد مصادره في آبل أنه لن يكون بمقدوره استخدام الجهاز مرة أخرى:

والمعروف أن أجهزة آبل التي تعمل وفق نظام iOS تغلق في حال تم استخدام كلمات مرور خاطئة للدخول. وتظهر رسالة بالمدة الزمنية المطلوبة قبل إمكانية المحاولة مرة أخرى.