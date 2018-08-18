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رحيل كوفي عنان

كوفي عنان

توفي السبت الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان عن عمر ناهز 80 عاما بعد معاناة قصيرة مع المرض، حسب ما أعلنت المؤسسة التي تحمل اسمه.

الدبلوماسي الغاني تولى منذ ستينات القرن الماضي طيفا من المناصب في المنظمات الدولية ومن بينها منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

شغل عنان منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بين عامي 1987 و1996، قبل أن ينتخب في الأول من كانون الثاني/يناير 1997 أمينا عاما للمنظمة الدولية ويصبح ثاني أفريقي يشغل المنصب بعد سلفه المصري بطرس غالي.

وتولى عنان المنصب بين 1997 و2006 قبل أن يعود للمهام الأممية لستة أشهر في العام 2012 كمبعوث خاص للأزمة السورية.

وحاز عنان في 2001 مناصفة مع الأمم المتحدة جائزة نوبل للسلام لجهوده في تفعيل دور المنظمة ولإعطائه الأولوية لقضايا حقوق الإنسان وكذلك سعيه لاحتواء أزمة انتشار الإيدز في أفريقيا.

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