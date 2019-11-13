رحّلته تركيا.. فيديو لداعشي أميركي عالق بين بلدين

بعد أن قامت السلطات التركية بترحيله، وجد داعشي أميركي نفسه عالقا بين حدود تركيا واليونان بعد أن رفضت الأخيرة السماح له بدخول أراضيها.

وقامت تركيا بترحيل المقاتل السابق في داعش، بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدء حملة لإعادة المسلحين الدواعش إلى بلدانهم.

لكن ضباط الحدود اليونانية رفضوا دخول الداعشي الأميركي ذي الأصول الأردنية، عندما حاول العبور إلى اليونان من بلدة كاستانيز.

وذكرت تقارير إعلامية أن الداعشي الأميركي أمضى الليل بكامله بين حدود تركيا واليونان.

وبثت قناة "خبر 7" التركية مقطع فيديو للرجل وهو يرتدي ملابس سوداء ويلوح للكاميرا بين المنطقتين الحدوديتين للدولتين، في محاولة للفت الانتباه إلى قضيته.

وفي هذا الوقت، يزور إردوغان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان قضية مسلحي داعش الأجانب في سجون أنقرة.

وتصر تركيا على ترحيل المسلحين الأجانب إلى بلدانهم، رغم رفض الدول الغربية استقبالهم مما يهدد بخلافات كبيرة بين الجانبين.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في وقت سابق إن تركيا ليست "فندقا" لمسلحي داعش، وانتقد الدول الأوروبية لتلكئها في استعادة مواطنيها الذين انضموا إلى داعش.