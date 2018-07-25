Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

ردا على إطلاق صواريخ.. إسرائيل تستهدف مواقع في سورية

طائرة إسرائيلية من طراز أف 16

قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه استهدف مواقع في سورية ردا على هجوم صاروخي من الأراضي السورية.

وأضاف الجيش في تغريدة: "ردا على إطلاق صاروخين على إسرائيل من داخل سورية، استهدفت طائرة تابعة لجيش الدفاع منصات إطلاق هذه الصواريخ".

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة المحيطة بمنصات إطلاق الصواريخ، حسب الجيش.

وكانت إسرائيل أسقطت مؤخرا طائرة سورية من طراز سوخوي دخلت الأجواء الإسرائيلية.

Back to top
XS
SM
MD
LG