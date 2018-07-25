ردا على إطلاق صواريخ.. إسرائيل تستهدف مواقع في سورية

قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه استهدف مواقع في سورية ردا على هجوم صاروخي من الأراضي السورية.

وأضاف الجيش في تغريدة: "ردا على إطلاق صاروخين على إسرائيل من داخل سورية، استهدفت طائرة تابعة لجيش الدفاع منصات إطلاق هذه الصواريخ".

In response to the 2 rockets launched at Israel from Syria, IDF aircraft targeted the rocket launcher from which they were fired. The area surrounding it was targeted by artillery — IDF (@IDFSpokesperson) July 25, 2018

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة المحيطة بمنصات إطلاق الصواريخ، حسب الجيش.

وكانت إسرائيل أسقطت مؤخرا طائرة سورية من طراز سوخوي دخلت الأجواء الإسرائيلية.