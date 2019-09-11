ردا على القذائف.. إسرائيل تقصف موقعين لحماس

قصفت إسرائيل موقعين تابعين لحركة حماس في شمال قطاع غزة ردا على اطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل في وقت سابق، حسبما ذكرت مراسلة الحرة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة أن دبابة إسرائيلية استهدفت موقعين تابعين لحماس في شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي رصد اطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من قطاع غزوة باتجاه إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن "طائرات حربية أصابت 15 هدفا إرهابيا في شمال قطاع غزة ووسطه" ذاكرا من بينها مصنعا للأسلحة ونفقا وأهدافا بحرية.

وشهد شهر أغسطس عدة عمليات إطلاق صواريخ ومحاولات تسلل من قبل فلسطينيين مسلحين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار وهو ما يهدد اتفاق الهدنة الهش ويبعث مخاوف من تصعيد بين حماس وإسرائيل مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية.