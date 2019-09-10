ردا على تركيا.. البنتاغون: اتخذنا خطوات جدية لتنفيذ اتفاق "المنطقة الآمنة"

جو تابت- البنتاغون

قال المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات جدية "لتنفيذ أحكام آلية الأمن المتعلقة بالتفاهم المبدئي مع أنقرة وذلك بوتيرة سريعة وفي بعض الحالات قبل الموعد المحدد لها"، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وأضاف روبرتسون في حديث للحرة أنه كانت هناك بعض المشكلات التي تعترض التنفيذ، وأن البنتاغون مازال يناقشها مع الأتراك.

وأكد المتحدث أن البنتاغون يعتقد أن الحوار والعمل المنسق هو السبيل الوحيد لتأمين المنطقة الحدودية بطريقة مستدامة وضمان استمرار الحملة في جهود التحالف العالمي لهزيمة داعش، والحد من أي عمليات عسكرية غير منسقة من شأنها تقويض هذا الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك بعد بعد تصريحات لوزير الخارجية التركي قال فيها إن الولايات المتحدة تعطل تنفيذ اتفاق لإقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة، العضوان في حلف شمال الأطلسي، الشهر الماضي على إقامة منطقة آمنة في سوريا لإبعاد المقاتلين الاكراد من الحدود التركية. وباشرتا دوريات مشتركة في المنطقة الأحد.