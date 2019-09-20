ردا للجميل.. رونالدو يبحث عن ثلاث سيدات

خلال حوار أجراه الإعلامي البريطاني مورغن بيرس مع نجم يوفانتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، كشف الأخير أنه بصدد البحث عن ثلاث سيدات يعملن في مطعم "ماكدونالدز" لدعوتهن لمأدبة عشاء في ليزبون أو إيطاليا "ردا للجميل"، على حد تعبيره.

السيدات الثلاث اللاتي كن يشتغلن في محل ماكدونالدز القريب من الملعب الذي كان يتدرب فيه رونالدو عندما كان طفلا، كن يقدمن له ولزملائه "بعض الهامبرغر عند انتهائهم من التدريب بالمجان".

رونالدو أكد أنه لا يزال يحتفظ بذكرى تلك السيدات و"يود رد جميلهن بدعوتهن للقائه".

واحدة من تلك السيدات الائي اختفين بعد غلق المحل اسمها "إدنا"، بحسب تصريح رونالدو للإعلامي البريطاني.

وبعد إذاعة البرنامج، ظهرت إحدى تلك السيدات وأعلنت قبولها دعوة نجم ريال مدريد الإسباني سابقا.

وقالت السيدة التي تدعى باولا ليكا لإذاعة ريناسينكا البرتغالية، إنها كانت إحدى تلك السيدات وإنها ترحب بفكرة لقاء رونالدو مجددا.

ليكا قالت في حديثها الذي نقلته "ديلي ميل" البريطانية، "كان عدد من الأطفال يترددون على المحل، وعندما كانت هناك ساندويتشات هامبرغر زائدة عن الحاجة، كان مديرنا يأذن لنا بمنحها للأطفال، وكان كريستيانو رونالدو أحد هؤلاء الأطفال"، ثم تابعت "كريستيانو كان أكثر أولئك الأطفال خجلا".

وذكرت السيدة أن زوجها كان يعلم بالقصة وأنها تقبل دعوة كريستيانو لها بصدر رحب، وتابعت "ما زلت أضحك من كل ذلك الآن، لقد أخبرت ابني بالفعل بهذا، لكنه اعتقد أنني أمازحه فقط، لا يمكنه تصديق ذلك، لم يستطع تخيل والدته تعطي كريستيانو رونالدو هامبرغر".