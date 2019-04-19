احتفال غير متوقع من برلماني أوروبي

اختار عضو البرلمان الأوروبي ألويز بيترلي طريقة فريدة للاحتفال بانتهاء أعمال الدورة السابعة للبرلمان الأوروبي التي انعقدت الأربعاء الماضي.

وبعدما أنهى بيترلي، وهو رئيس وزراء سلوفينيا السابق، كلمته التي أشاد خلالها بعمل البرلمان الأوروبي الجماعي خلال السنوات الماضية، أخرج آلة هارمونيكا، وعزف مقطوعة موسيقية صغيرة.

وتفاجأ زملاء بيترلي بردة فعله لكنهم استجابوا فيما بعد للأمر بالتصفيق، حتى بعد انتهاء العزف.

وانتهت أعمال الدورة التشريعية السابعة للبرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي، وستنعقد انتخابات أوروبية لاختيار أعضاء البرلمان الجديد في أيار/مايو المقبل.