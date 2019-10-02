"رسائل ذاتية التدمير".. خاصية جديدة في واتساب

يختبر تطبيق واتساب خاصية جديدة تتيح للمستخدم إرسال رسائل تختفي بعد مدة محددة من قراءتها من المستلم.

ووفق موقع "تيك كرانش" فإن الخاصية الجديدة التي يطلق عليها (Disappearing Messages) ستكون متاحة في التحديث المنتظر من واتساب.

وستكون الخاصية متاحة أيضا للرسائل التي ترسل عبر المجموعات وليس للمحادثات الفردية فقط، حيث يمكن للمستخدم تحديد فترة إبقاء الرسائل ضمن سجل المحادثات بعد قراءتها من قبل المستلم والتي يمكن أن تتراوح بين ثانية وحتى ساعة.

وأشار الموقع أن النسخة التجريبية الأخيرة من واتساب تتضمن هذه الخاصية، والتي تعد ميزة لدى تطبيقات تراسل أخرى مثل تيلغرام وحتى فيسبوك مسنجر.

ويستخدم تطبيق واتساب أكثر من 1.5 مليار مستخدم حول العالم.

وكانت فيسبوك قد استحوذت على واتساب عام 2014.